Суд еще не назначил рассмотрение апелляций по Грымчаку и Овдиенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Черниговский апелляционный суд еще не назначил даты заседаний по рассмотрению апелляционных жалоб в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко. Об этом корреспонденту УНН сообщила их адвокат Татьяна Матяш.
"В Черниговский апелляционный суд 19 августа было подано 4 апелляционные жалобы, 3 по Грымчаку и 1 по Овдиенко. (Дату заседания - ред.) еще не назначили", - сказала Матяш.
На вопрос, рассмотрели ли апелляционные жалобы, она ответила: "Нет".
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).
Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.
После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.