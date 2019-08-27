Суд ще не призначив розгляд апеляцій щодо Гримчака та Овдієнка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Чернігівський апеляційний суд ще не призначив дати засідань стосовно розгляду апеляційних скарг щодо заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка. Про це кореспонденту УНН повідомила їх адвокат Тетяна Матяш.
"До Чернігівського апеляційного суду 19 серпня було подано 4 апеляційні скарги, 3 по Гримчаку та 1 по Овдієнку. (Дату засідання - ред.) ще не призначили", - сказала Матяш.
На запитання, чи розглянули апеляційні скарги, вона відповіла: "Ні".
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Як повідомляв УНН, 16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилки у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилок.
Після цього захист подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання Гримчаку запобіжного заходу.