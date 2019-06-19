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Суд Савченко-Рубана снова перенесли

Киев • УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Судьи Броварского горрайонсуда снова перенесли подготовительное судебное заседание по обвинению нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана, сообщает УНН со ссылкой на информацию отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Суд Савченко-Рубана снова перенесли

“Сегодня, 19 июня 2019 года указанной коллегией судей Броварского горрайонного суда Киевской области в очередной раз отложено судебное заседание, на этот раз в связи с пребыванием одного из судей на больничном. Следующее судебное заседание назначено на 2 июля 2019 года. Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 7 мая 2019 года, снова остались не рассмотренными судом”, — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, 15 апреля 2019 года Броварским районным судом Киевской области во время проведения подготовительного судебного заседания в уголовном производстве по обвинению народного депутата Украины С. и гражданина Украины Р., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины, рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до окончания срока действия предыдущей решения, вследствие чего указанных обвиняемых судом был освобожден из-под стражи и последующее судебное заседание назначено на 7 мая 2019 года.

Прокуратурой в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, о чем в судебном заседании сообщено коллегию судей и отмечена необходимость их безотлагательного рассмотрения.

7 мая в связи с отсутствием в судебном заседании защитника Рубана, судебное заседание было перенесено на 31 мая.

31 мая 2019 года коллегия судей по тем же основаниям, отсутствии защитников обвиняемого Рубана, отложила судебное заседание на 19 июня 2019 года, во второй раз отказав стороне обвинения в удовлетворении ходатайства о привлечении бесплатного защитника.

Как сообщал УНН, 31 мая, броварской суд в очередной раз отложил заседание по делу Савченко-Рубана.

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