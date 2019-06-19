Суд Савченко-Рубана знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Судді Броварського міськрайсуду знову перенесли підготовче судове засідання за обвинуваченням нардепа Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, повідомляє УНН з посиланням на інформацію відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
“Сьогодні, 19 червня 2019 року зазначеною колегією суддів Броварського міськрайонного суду Київської області вчергове відкладено судове засідання, на цей раз у зв’язку з перебуванням одного із суддів на лікарняному. Наступне судове засідання призначене на 2 липня 2019 року.
Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 7 травня 2019, знову залишилися нерозглянутими судом”, — повідомили у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, 15 квітня 2019 року Броварським міськрайонним судом Київської області під час проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням народного депутата України С. та громадянина України Р., які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, не розглянуто клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали, унаслідок чого вказаних обвинувачених судом було звільнено з-під варти та наступне судове засідання призначено на 7 травня 2019 року.
Прокуратурою до Броварського міськрайонного суду Київської області подані клопотання про застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що в судовому засіданні повідомлено колегію суддів та наголошено на необхідність їх невідкладного розгляду.
7 травня у зв’язку з відсутністю в судовому засіданні захисника Рубана, судове засідання було перенесене на 31 травня.
31 травня 2019 року колегія суддів з тих самих підстав, відсутності захисників обвинуваченого Рубана, відклала судове засідання на 19 червня 2019 року, вдруге відмовивши стороні обвинувачення у задоволення клопотання про залучення безоплатного захисника.
Як повідомляв УНН, 31 травня, броварський суд в черговий раз відклав засідання по справі Савченко-Рубана.