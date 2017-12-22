Суд начал избирать меру пресечения переводчику Гройсмана

Подозреваемого доставили в зал суда, он находится в стеклянном боксе, однако отказывается отвечать на любые вопросы журналистов, признает ли он себя виновным.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимир Гройсман объявлено подозрение в совершении государственной измены.