Суд розпочав обирати запобіжний захід перекладачеві Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова, передає кореспондент УНН.
Підозрюваного доставлено до зали суду, він перебуває у скляному боксі, однак відмовляється відповідати на будь-які запитання журналістів, чи визнає він себе винуватим.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради.