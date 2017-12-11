Суд начал допрос Яценюка в деле о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева начал допрос в качестве свидетеля экс-премьера Арсения Яценюка в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания Яценюк отметил суда, "нет никаких оснований давать ложные показания по Януковичу".
Он уточнил, что впервые встретился с Януковичем, когда тот был премьер-министром Украины, а он занимал должность и.о. главы НБУ.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.