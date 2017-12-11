Суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав допит як свідка екс-прем’єра Арсенія Яценюка у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання Яценюк зазначив суду, що “не має жодних підстав давати неправдиві свідчення щодо Януковича”.
Він уточнив, що вперше зустрівся з Януковичем, коли той був прем'єр-міністро України, а він обіймав посаду в.о. голови НБУ.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.