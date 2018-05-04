Суд начал допрос экс-руководителя спецподразделения по охране Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным в том же составе суда", - сказал он.
Судья сообщил, что начинается допрос свидетеля стороны защиты - бывшего начальника отдела спецназначения Службы безопасности Януковича Дмитрия Иванцова.
Допрос осуществляется в режиме видеоконференцсвязи из Севастополя в оккупированном Крыму.
Как сообщал УНН, 3 мая в суде дали показания житель Крыма Андрей Никифоров, который в феврале 2014 года участвовал в акциях Антимайдана и бывший начальник охраны резиденции Межигорье Анатолий Кобылинский.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.