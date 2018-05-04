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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд розпочав допит екс-керівника спецпідрозділу з охорони Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

Суд розпочав допит екс-керівника спецпідрозділу з охорони Януковича

"Судове засідання оголошене продовженим у тому ж складі суду", - сказав він.

Суддя повідомив, що розпочинається допит свідка сторони захисту - колишнього начальника відділу спецпризначення Служби безпеки Януковича Дмитра Іванцова.

Допит здійснюється у режимі відеоконференцзв’язку з Севастополя в окупованому Криму.

Як повідомляв УНН, 3 травня у суді надали свідчення житель Криму Андрій Нікіфоров, який у лютому 2014 року брав участь в акціях Антимайдану та колишній начальник охорони резиденції Межигір'я Анатолій Кобилінський. 

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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