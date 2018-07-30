Суд рассмотрит дело о запрете въезда российскому политологу 14 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Окружной административный суд Киева 14 сентября проведет заседание по делу о запрете въезда в Украину российскому политтехнологу Игорю Шувалову. Об этом со ссылкой на сайт суда сообщает УНН.
Шувалов просит украинский суд признать противоправным решение Государственной миграционной службы Украины о запрете въезда ему в страну сроком на пять лет и требует отменить его.
Заседание назначено на 14 сентября этого года на 15.00.
Как сообщал УНН, российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск в Окружной административный суд Киева против Государственной миграционной службы из-за запрета въезда в Украину на 5 лет.