Суд розгляне справу про заборону в'їзду російському політологу 14 вересня

Шувалов просить український суд визнати протиправним рішення Державної міграційної служби України про заборону в'їзду йому в країну строком на п'ять років і вимагає скасувати його.

Засідання призначене на 14 вересня цього року на 15.00.

Як повідомляв УНН, російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Державної міграційної служби через заборону в’їзду в Україну на 5 років.