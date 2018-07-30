Суд розгляне справу про заборону в'їзду російському політологу 14 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва 14 вересня проведе засідання у справі про заборону в'їзду в Україну російському політтехнологу Ігорю Шувалову. Про це з посиланням на сайт суду повідомляє УНН.
Шувалов просить український суд визнати протиправним рішення Державної міграційної служби України про заборону в'їзду йому в країну строком на п'ять років і вимагає скасувати його.
Засідання призначене на 14 вересня цього року на 15.00.
Як повідомляв УНН, російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Державної міграційної служби через заборону в’їзду в Україну на 5 років.