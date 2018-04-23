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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд рассмотрит жалобу адвокатов на арест имущества Розенблатта 26 апреля

Киев • УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защитников на арест имущества народного депутата Украины Борислава Розенблатта в рамках "янтарного дела" 26 апреля, передает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Суд рассмотрит жалобу адвокатов на арест имущества Розенблатта 26 апреля

Как сообщили в САП, заседание назначено на четверг 10:45.

Как сообщает УНН, 24 июля 2017 Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об аресте движимого и недвижимого имущества Б.Розенблата, среди которых жилой дом, земельные участки, средства в уставных капиталах компаний, средства на банковских счетах и тому подобное.

Как сообщали в САП, 19 июня детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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