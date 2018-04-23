Суд розгляне скаргу адвокатів на арешт майна Розенблата 26 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне скаргу захисників на арешт майна народного депутата України Борислава Розенблата у межах "бурштинової справи" 26 квітня, передає УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Як повідомили у САП, засідання призначено на четвер 10:45.
Як повідомляє УНН, 24 липня 2017 року Солом’янський райсуд Києва частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт рухомого та нерухомого майна Б.Розенблата, серед якого житловий будинок, земельні ділянки, кошти у статутних капіталах компаній, кошти на банківських рахунках тощо.
Як повідомляли у САП, 19 червня детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.