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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20039 перегляди

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Суд розгляне скаргу адвокатів на арешт майна Розенблата 26 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне скаргу захисників на арешт майна народного депутата України Борислава Розенблата у межах "бурштинової справи" 26 квітня, передає УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Суд розгляне скаргу адвокатів на арешт майна Розенблата 26 квітня

Як повідомили у САП, засідання призначено на четвер 10:45.

Як повідомляє УНН, 24 липня 2017 року Солом’янський райсуд Києва частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт рухомого та нерухомого майна Б.Розенблата, серед якого житловий будинок, земельні ділянки, кошти у статутних капіталах компаній, кошти на банківських рахунках тощо.

Як повідомляли у САП, 19 червня детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

Українські Національні Новини

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