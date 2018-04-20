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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд рассмотрит иск о назначении Трубы директором ГБР 30 апреля

Киев • УНН

 • 9541 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева 30 апреля рассмотрит иск о противоправности назначения Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

Суд рассмотрит иск о назначении Трубы директором ГБР 30 апреля

"После объявленного перерыва 30 апреля состоится продолжение подготовительного заседания по иску к Комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Государственном бюро расследований, где истец просит суд признать противоправными действия Комиссии о внесении представления Премьер-министру Украины, которым рекомендовано назначить Романа Трубу на должность директора ГБР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на прошлом подготовительном заседании суд удовлетворил ходатайство и привлек в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора Юрия Македона.

Постановлением об открытии производства по делу суд также привлек третьими лицами Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Напомним, 22 ноября Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.

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