Суд розгляне позов щодо призначення Труби директором ДБР 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва 30 квітня розгляне позов щодо протиправності призначення Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Після оголошеної перерви 30 квітня відбудеться продовження підготовчого засідання у справі за позовом до Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Державному бюро розслідувань, де позивач просить суд визнати протиправними дії Комісії щодо внесення подання Прем’єр-міністру України, яким рекомендовано призначити Романа Трубу на посаду Директора ДБР", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на минулому підготовчому засіданні суд задовольнив клопотання та залучив як третю особу без самостійних вимог на предмет спору Юрія Македона.
Ухвалою про відкриття провадження у справі суд також залучив третіми особами Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
Нагадаємо, 22 листопада Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.