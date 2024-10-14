Суд рф заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к 8 годам колонии
Киев • УНН
Янина Соколова признана виновной в возбуждении ненависти и угрозах насилия через интернет. Ей также запретили администрировать сайты и использовать интернет на 3 года.
Суд рф заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к 8 годам колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти и угрозах насилия с использованием интернета. Пишет УНН со ссылкой на прокуратуру москвы.
С учетом позиции прокуратуры 40-летняя гражданка Украины Янина Соколова признана виновной по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети "Интернет", с угрозой применения насилия)
Уголовное дело было рассмотрено судом в общем порядке без участия подсудимой, которая находится в международном розыске. В отношении Соколовой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, Соколову лишили права заниматься администрированием сайтов и использовать электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет, сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним
Янина Соколова — украинская журналистка, которая ведет собственный канал на YouTube с почти миллионной аудиторией. Кроме того, она является ведущей программы "Рандеву" на 5 канале, где проект представлен в формате личных интервью с журналисткой.