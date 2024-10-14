Суд рф заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії
Київ • УНН
Яніну Соколову визнано винною в розпалюванні ненависті та погрозах насильства через інтернет. Їй також заборонили адмініструвати сайти і використовувати інтернет на 3 роки.
Суд РФ заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії загального режиму за звинуваченням у розпалюванні ненависті та погрозах насильства з використанням інтернету. Пише УНН з посиланням на прокуратуру Москви.
З урахуванням позиції прокуратури 40-річну громадянку України Яніну Соколову визнано винною за п. «а» ч. 2 ст. 282 КК РФ (публічні дії, спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі, а також на приниження гідності групи осіб за ознакою національності, вчинені публічно, з використанням мережі «Інтернет», з погрозою застосування насильства)
Кримінальну справу було розглянуто судом у загальному порядку без участі підсудної, яка перебуває в міжнародному розшуку. Щодо Соколової заочно обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Крім того, Соколову позбавили права займатися адмініструванням сайтів і використовувати електронні та інформаційно-телекомунікаційні мережі, включно з інтернетом, строком на 3 роки.
Вирок законної сили не набув.
Нагадаємо
Яніна Соколова - українська журналістка, яка веде власний канал на YouTube із майже мільйонною аудиторією. Крім того, вона є ведучою програми «Рандеву» на 5 каналі, де проєкт представлений у форматі особистих інтерв'ю з журналісткою.