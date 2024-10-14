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Суд рф заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії

Київ • УНН

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Яніну Соколову визнано винною в розпалюванні ненависті та погрозах насильства через інтернет. Їй також заборонили адмініструвати сайти і використовувати інтернет на 3 роки.

Суд рф заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії

Суд РФ заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії загального режиму за звинуваченням у розпалюванні ненависті та погрозах насильства з використанням інтернету. Пише УНН з посиланням на прокуратуру Москви.

З урахуванням позиції прокуратури 40-річну громадянку України Яніну Соколову визнано винною за п. «а» ч. 2 ст. 282 КК РФ (публічні дії, спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі, а також на приниження гідності групи осіб за ознакою національності, вчинені публічно, з використанням мережі «Інтернет», з погрозою застосування насильства)

- заявили в прокуратурі москви.

Кримінальну справу було розглянуто судом у загальному порядку без участі підсудної, яка перебуває в міжнародному розшуку. Щодо Соколової заочно обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Крім того, Соколову позбавили права займатися адмініструванням сайтів і використовувати електронні та інформаційно-телекомунікаційні мережі, включно з інтернетом, строком на 3 роки. 

Вирок законної сили не набув.

Нагадаємо

Яніна Соколова - українська журналістка, яка веде власний канал на YouTube із майже мільйонною аудиторією.  Крім того, вона є ведучою програми «Рандеву» на 5 каналі, де проєкт представлений у форматі особистих інтерв'ю з журналісткою.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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