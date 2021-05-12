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Суд РФ оштрафовал Telegram на 5 млн рублей

Киев • УНН

 • 16273 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Суд РФ оштрафовал Telegram на 5 млн рублей

Цитата

"Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаленного владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дополнение

В марте суд Москвы оштрафовал компанию Mail.ru Group, которая владеет "Одноклассниками", на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации с этой соцсети.

В начале апреля суд трижды за полтора часа оштрафовал за неудаление призывов к несовершеннолетним участвовать в протестах сервис Twitter.

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