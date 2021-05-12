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Суд РФ оштрафував Telegram на 5 млн рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Мировий судовий участок Таганського району Москви оштрафував месенджер Telegram на суму в 5 млн рублів за відмову видалити інформацію про заклики до неповнолітніх взяти участь в несанкціонованих акціях у Москві. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Суд РФ оштрафував Telegram на 5 млн рублів

Цитата

"Суд визнав Telegram винним по другому протоколу, складеному за ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (невидаленого власником сайту інформації в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації, інтернет-сторінки передбачена законодавством РФ) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в 2,5 млн рублів. Загальна сума штрафу за двома протоколами становить 5 млн рублів", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У березні суд Москви оштрафував компанію Mail.ru Group, яка володіє "Однокласниками", на 4 млн рублів за невидаленння забороненої інформації з цієї соцмережі.

На початку квітня суд тричі за півтори години оштрафував за невидалення закликів до неповнолітніх брати участь в протестах сервіс Twitter.

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