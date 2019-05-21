Суд просят ограничить полномочия главы ВККСУ

Так, в Окружной административный суд Киева поступил иск к председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову, в котором суд просят установить у Сергея Козьякова отсутствие полномочий подписывать доверенности должностным и служебным лицам ВККСУ на представительство интересов Комиссии в судах и других органах власти.

Вместе с иском суд получил заявление о принятии мер его обеспечения. Среди его требований - запретить должностным и служебным лицам ВККСУ представлять интересы Комиссии на основании доверенностей, выданных председателем ВККСУ.

Кроме того, в суд поступил иск об отмене решения Съезда адвокатов Украины, согласно которому, Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Истцы просят суд восстановить для них срок обращения в суд с исковым заявлением. А также признать противоправным и отменить решение этого съезда, датированное 3 июля 2015 года, "Об избрании члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины", которым Луцюк был избран членом Комиссии.

При этом, как уточнили в пресс-службе, ранее в суд поступило заявление об обеспечении иска о запрете Луцюку выполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Сейчас в суде решаются вопросы о наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению исков и вопрос об открытии производства по делам.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал отсутствие у председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков и его заместителя Станислава Щотки полномочий членов ВККСУ.

В свою очередь, в ВККСУ напомнили, что основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств якобы истечении определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Однако, как сообщили в пресс-службе, имеющиеся в Комиссии документы свидетельствуют о другом.