Суд просять обмежити повноваження голови ВККСУ

Так, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, в якому суд просять встановити у Сергія Козьякова відсутність повноважень підписувати довіреності посадовим та службовим особам ВККСУ на представництво інтересів Комісії у судах та інших органах влади.

Разом із позовом суд отримав заяву про вжиття заходів його забезпечення. Серед її вимог - заборонити посадовим та службовим особам ВККСУ представляти інтереси Комісії на підставі довіреностей, виданих головою ВККСУ.

Крім того, до суду надійшов позов щодо скасування рішення З’їзду адвокатів України, згідно з яким, Павла Луцюка було обрано членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Позивачі просять суд поновити для них строк звернення до суду з позовною заявою. А також визнати протиправним та скасувати рішення цього з’їзду, датоване 3 липня 2015 року, "Про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", яким Луцюка було обрано членом Комісії.

При цьому, як уточнили у прес-службі, що раніше до суду надійшла заява про забезпечення позову щодо заборони Луцюку виконувати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Згідно з частиною 2 статті 150 КАСУ, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Наразі у суді вирішуються питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позовів та питання про відкриття проваджень у справах.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав відсутність у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки повноважень членів ВККСУ.

У свою чергу, у ВККСУ нагадали, що підставою для прийняття Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, в тому числі, встановлення судом обставин начебто закінчення визначеного законом строку повноважень Сергія Козьякова та Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Проте, як повідомили у прес-службі, наявні у Комісії документи свідчать про інше.