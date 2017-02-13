Суд продолжил заседание по делу Г.Кернеса

На заседании присутствует Геннадий Кернес, обвиняемые В.Блинник и Э.Смицкий, а также пострадавшие в деле О.Кутянин и С.Ряполов.

Сегодня должны продолжить допрос свидетелей со стороны обвинения.

Напомним, прошлое заседание проводили 23 января, после перерыва более чем в два месяца, ведь Г.Кернес был на лечении и проходил реабилитацию после операций.

Как сообщал УНН, 2 марта 2015 г. следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили Г.Кернесу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявили о завершении досудебного расследования.