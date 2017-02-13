Суд продовжив засідання у справі Г.Кернеса
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Київському районному суді Полтави розпочалося чергове судове засідання у справі очільника Харкова Геннадія Кернеса, передає кореспондент УНН-Центр.
На засіданні присутній Геннадій Кернес, обвинувачені В.Бліннік та Є.Сміцький, а також потерпілі у справі О.Кутянін та С.Ряполов.
Сьогодні мають продовжити допит свідків зі сторони обвинувачення.
Нагадаємо, минуле засідання проводили 23 січня, після перерви у понад два місяці, адже Г.Кернес був на лікуванні та проходив реабілітацію після операцій.
Як повідомляв УНН, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.