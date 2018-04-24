Суд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику до 23 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW, до 23 июня 2018 года. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Продлена мера пресечения в виде личного обязательства до 23 июня. Следующее заседание назначено на 30 мая", - сказала пресс-секретарь.
По словам Н.Максимец, на следующем заседании суд планирует приступить к исследованию доказательств стороны обвинения.
Как сообщал УНН, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.