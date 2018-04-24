Суд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику до 23 июня

"Продлена мера пресечения в виде личного обязательства до 23 июня. Следующее заседание назначено на 30 мая", - сказала пресс-секретарь.

По словам Н.Максимец, на следующем заседании суд планирует приступить к исследованию доказательств стороны обвинения.

Как сообщал УНН, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.