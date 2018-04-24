Суд продовжив запобіжний захід поліцейському Олійнику до 23 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання поліцейському Сергію Олійнику, який обвинувачується у вбивстві неповнолітнього під час затримання BMW, до 23 червня 2018 року. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 23 червня. Наступне засідання призначено на 30 травня”, — сказала прес-секретар.
За словами Н.Максимець, на наступному засіданні суд планує приступити до дослідження доказів сторони обвинувачення.
Як повідомляв УНН, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м.Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля BMW смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.