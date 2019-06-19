Суд продлил меру пресечения Ефремову

Сегодня суд решил продолжить меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову в виде содержания под стражей на 60 дней до 17 августа 2019 включительно.

Напомним, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ст 258-3 ч. 1 УК.

Как сообщал УНН, Оппозицийний блок заявлял о включении Ефремова в избирательного списке политической силы.