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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Суд продлил меру пресечения Ефремову

Киев • УНН

 • 8386 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителя фракции Партии регионов в ВР Александру Ефремову которого подозревают в организации террористической организации "ЛНР", передает корреспондент УНН.

Суд продлил меру пресечения Ефремову

Сегодня суд решил продолжить меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову в виде содержания под стражей на 60 дней до 17 августа 2019 включительно.

Напомним, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ст 258-3 ч. 1 УК.

Как сообщал УНН, Оппозицийний блок заявлял о включении Ефремова в избирательного списке политической силы.

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