Суд продовжив запобіжний захід Єфремову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід екс-керівника фракції Партії регіонів у ВР Олександру Єфремову якого підозрюють в організації терористичної організації "ЛНР", передає кореспондент УНН.
Сьогодні, суд вирішив продовжити запобіжний захід екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 17 серпня 2019 року включно.
Нагадаємо, екс-керівник фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном "Луганськвугілля", шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5.; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ст 258-3 ч. 1 ККУ.
Як повідомляв УНН, Оппозиційний блок заявляв про включення Єфремова до виборчого списку політичної сили.