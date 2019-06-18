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В ЦИК объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппоблока"

Киев • УНН

 • 12340 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя журналистам заявление партии "Оппозиционный блок" о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом, передает УНН.

В ЦИК объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппоблока"

Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, в пятницу об этом в эфире одного из телканалов заявил народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Он сказал, что "Оппозиционный блок" внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.

"Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом "О выборах народных депутатов Украины". Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде", – сказал Радченко.

Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.

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