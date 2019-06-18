У ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений у список "Опоблоку"

КИЇВ. 18 червня. УНН. Закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, коментуючи журналістам заяву партії "Опозиційний блок" про заміну кандидата в списку партії на екс-нардепа Олександра Єфремова, який третій рік перебуває під арештом, передає УНН.