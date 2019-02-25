Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21095 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43128 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120226 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122952 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124470 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122527 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154765 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145188 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Печерский районный суд после перерыва продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане. Об этом заявил судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент УНН.

Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой. Так, объявив сегодня днем перерыв в заседании до 19:00, он начал заседание в 19.55.

В начале заседания защитник попросил приобщить к материалам дела справки о серьезных заболеваниях у подозреваемого, требующих ежедневного лечения.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане.

В Печерском районном суде Киева начали избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене генерал-полковнику Владимиру Замане.

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