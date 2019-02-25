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В Києві почався суд над Заманою – суддя вже оголосив перерву

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Печерському районному суді Києва розпочався суд над підозрюваним у державній зраді генерал-полковником Володимиром Заманою. Про це повідомляє кореспондент УНН

Засідання суду відкрив суддя В’ячеслав Підпалий.

Сторона захисту попросила надати їй час для ознайомлення з матеріалами справи. Суддя на це прохання оголосив перерву у засіданні до 19 години.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.

Українські Національні Новини

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