Суд продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному у держзраді Замані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Печерський районний суд після перерви продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному у державній зраді колишньому керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимиру Замані. Про це заявив суддя Печерського райсуду столиці В’ячеслав Підпалий, передає кореспондент УНН.
Суддя з'явився у залі засідання із майже годинною затримкою. Так, оголосивши сьогодні вдень перерву в засіданні до 19:00, він розпочав засідання о 19.55.
На початку засідання захисник попросив долучити до матеріалів справи довідки про серйозні захворювання у підозрюваного, які потребують щоденного лікування.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.
Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.
У Печерському районному суді Києва розпочали обирати запобіжний захід підозрюваному у державній зраді генерал-полковнику Володимиру Замані.