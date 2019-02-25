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Суд продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному у держзраді Замані

Суд продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному у держзраді Замані

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Печерський районний суд після перерви продовжив обирати запобіжний захід підозрюваному у державній зраді колишньому керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимиру Замані. Про це заявив суддя Печерського райсуду столиці В’ячеслав Підпалий, передає кореспондент УНН.

Суддя з'явився у залі засідання із майже годинною затримкою. Так, оголосивши сьогодні вдень перерву в засіданні до 19:00, він розпочав засідання о 19.55.

На початку засідання захисник попросив долучити до матеріалів справи довідки про серйозні захворювання у підозрюваного, які потребують щоденного лікування.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.

У Печерському районному суді Києва розпочали обирати запобіжний захід підозрюваному у державній зраді генерал-полковнику Володимиру Замані.

Українські Національні Новини

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