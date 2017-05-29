Суд продолжил подготовительное заседание по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Уважаемые участники процесса, позвольте продолжить судебное заседание", - сказал судья.
Сейчас судья предоставил слово адвокатам В.Януковича.
В частности, защитники попросили перенести заседание для того, чтобы в суд пришел Генпрокурор Юрий Луценко как представитель государственного обвинения. Судья сказал, что такое обращение будет направлено в прокуратуру. Также судья напомнил, что стадия ходатайств завершилась, поэтому ходатайство защиты присоединят к материалам дела.
Предыдущее заседание было перенесено из-за того, что защита В.Януковича просила время на ознакомление с дополнительными материалами прокуратуры, а именно - ходатайстве о специальном судебном производстве.
Председательствующий судья В.Девятко также попросил защиту быть готовыми высказать мнение относительно назначения или неназначения дела к рассмотрению, а также по специальному судебному производству и суду присяжных.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществлять специальное (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.