Суд продовжив підготовче засідання у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
"Шановні учасники процесу, дозвольте продовжити судове засідання", - сказав суддя.
Наразі суддя надав слово адвокатам В.Януковича.
Зокрема, захисники попросили перенести засідання для того, щоб до суду прийшов Генпрокурор Юрій Луценко як представник державного обвинувачення. Суддя сказав, що таке звернення буде направлено до прокуратури. Також суддя нагадав, що стадія клопотань завершилася, тому клопотання захисту доєднають до матеріалів справи.
Попереднє засідання було перенесено через те, що захист В.Януковича просив час на ознайомлення з додатковими матеріалами прокуратури, а саме - клопотання про спеціальне судове провадження.
Головуючий суддя В.Дев'ятко також попросив захист бути готовими висловити думку щодо призначення чи непризначення справи до розгляду, а також щодо спеціального судового провадження і суду присяжних.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.