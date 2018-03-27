Суд продлил арест Россошанскому-младшему

Сегодня, 27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д.Россошанского.

По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины Д.Россошанскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская, произошло 30 сентября 2015 года. Сапатинской было 26 лет, у нее остался 4-летний сын.

27 декабря 2017 года Апелляционный суд Киевской области оставил Д.Россошанского под стражей и направил дело на повторное расследование за нарушений при рассмотрении в суде первой инстанции.

Интересы Сапатинской в суде представляла ее сестра И.Ноздровская. Она была найдена мертвой в Киевской области в местной реке 1 января, за три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. 8 января полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровськои Юрия Россошанского.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018 года. 18 января Апелляционный суд Киевской области оставил решение без изменений.