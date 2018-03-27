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Суд продовжив арешт Россошанському-молодшому

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Суд продовжив арешт Дмитру Россошанському, який обвинувачується у скоєнні смертельної ДТП, в якій загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська. Про це прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

Сьогодні, 27 березня, відбулося чергове судове засідання у справі ДТП за участі Д.Россошанського.

За клопотанням прокуратури Київської області обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України Д. Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська, сталася 30 вересня 2015 року. Сапатинській було 26 років, у неї залишився 4-річний син.

27 грудня 2017 року Апеляційний суд Київської області залишив Д.Россошанського під вартою та направив справу на повторне розслідування через порушення при розгляді у суді першої інстанції.

Інтереси Сапатинської у суді представляла її сестра І.Ноздровська. Її було знайдено мертвою на Київщині у місцевій річці 1 січня за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. 8 січня поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської Юрія Россошанського.

Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 березня 2018 року. 18 січня Апеляційний суд Київської області залишив ухвалу без змін.

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