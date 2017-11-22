Суд продлил арест И.Гуменюку и С.Крайняку на два месяца

Суд оставил Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка под стражей до 22 января 2018 года.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В это время произошли беспорядки у стен парламента, были брошены дымовые шашки, взрывные пакеты и боевая граната в сторону правоохранителей. В результате полученных от взрыва травм погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и около 130 правоохранителей получили ранения.

МВД в связи с событиями под Радой открыло ряд уголовных производств против активистов. После чего суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога для 16-х задержанных во ВР. В том числе, подозреваемого в бросании гранаты ВР Игоря Гуменюка суд избрал арест без возможности внесения залога.