Суд продовжив арешт І.Гуменюку та С.Крайняку на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваним у скоєнні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року Ігорю Гуменюкові та Сергію Крайняку, передає кореспондент УНН.
Суд залишив Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка під вартою до 22 січня 2018 року.
Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. В цей час відбулися заворушення біля стін парламенту, були кинуті димові шашки, вибухові пакети і бойова граната у бік правоохоронців. У результаті отриманих від вибуху травм загинуло четверо військовослужбовців Національної гвардії і близько 130 правоохоронців отримали поранення.
МВС у зв’язку з подіями під Радою відкрило низку кримінальних проваджень проти активістів. Після чого суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави для 16-ох затриманих під ВР. У тому числі, до підозрюваного у киданні гранати під ВР Ігоря Гуменюка суд обрав арешт без можливості внесення застави.