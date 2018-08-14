Суд продлил арест экс-директору одесского лагеря "Виктория"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы продлил арест экс-директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну до 13 октября. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Киевский райсуд Одессы продлил срок содержания под стражей подсудимого Саркисяна сроком на 60 суток.
Петрос Саркисян будет находиться под стражей, пока будет длиться судебное расследование производства, возбужденного по факту пожара и гибели по вине должностных лиц троих детей.
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Напомним, пожар в одесском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Тогда погибли трое детей. Сейчас по инициативе родителей погибших детей продолжается независимая повторная экспертиза на месте пожара.