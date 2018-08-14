Суд продовжив арешт екс-директору одеського табору "Вікторія"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Київський районний суд Одеси продовжив арешт екс-директору табору "Вікторія" Петросу Саркісяну до 13 жовтня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Київський райсуд Одеси продовжив термін тримання під вартою підсудного Саркісяна терміном на 60 діб.
Петрос Саркісян перебуватиме під вартою, доки триватиме судове розслідування провадження, порушеної за фактом пожежі та загибелі з вини посадовців трьох дітей.
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Нагадаємо, пожежа в одеському таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Тоді загинули троє дітей. Наразі за ініціативою батьків загиблих дітей триває незалежна повторна експертиза на місці пожежі.