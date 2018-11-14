Суд продолжит слушать обвинительное заключение в отношении мэра Одессы 23 ноября

"Суд вынужден объявить перерыв в связи с окончанием рабочего времени. Уважаемые участники, у нас следующая дата следующего заседания определена - 23 ноября 10:00. Прошу всех прибыть. В судебном заседании объявляется перерыв", - говорится в постановлении коллегии судей.



Стоит отметить, что сегодня в ходе судебного заседания прокурором было объявлено 12 листов обвинительного акта.



Напомним, сегодня Малиновский районный суд Одессы начал заслушивать обвинительное заключение по Труханову.



Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 000 000 гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.



14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.



Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.



