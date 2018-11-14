Суд продовжить слухати обвинувальний акт щодо мера Одеси 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Малинівський районний суд Одеси 23 листопада продовжить заслуховувати обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами мером Геннадієм Трухановим у змові з групою осіб, передає УНН.
"Суд вимушений оголосити перерву у зв'язку з закінченням робочого часу. Шановні учасники, у нас наступна дата наступного засідання визначена - 23 листопада 10 година. Прошу всіх прибути. У судовому засіданні оголошується перерва", - йдеться в ухвалі колегії суддів.
Варто зазначити, що сьогодні в ході судового засідання прокурором було оголошено 12 аркушів обвинувального акту.
Нагадаємо, сьогодні Малинівський районний суд Одеси розпочав заслуховувати обвинувальний акт щодо Труханова.
Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.