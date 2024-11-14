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Суд продлил арест нардепу Шуфричу до 5 декабря

Суд продлил арест нардепу Шуфричу до 5 декабря

Киев  •  УНН

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Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей нардепа Нестора Шуфрича до 5 декабря. Защита просила изменить меру пресечения, но суд отклонил ходатайство.

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения нардепу от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, которого обвиняют в государственной измене. Его оставили под стражей до 5 декабря. Хотя защита Шуфрича ходатайствовала об изменении меры пресечения, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Сторона защиты заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано и нет доказательной базы. Адвокаты просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. Он имеет ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любую меру пресечения, чтобы выполнять свои решения", - сказал адвокат.

Также 14 ноября в Шевченковском суде рассматривали меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича, Вячеслава Черепани. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.

"Я хочу установить свою невиновность и вернуть имущество, которое вы забрали", - сказал Черепани.

Прокурор возразил: "Подозрение обосновано, риски не уменьшились. Поэтому меру пресечения содержание под стражей следует продолжать".

Шуфрич написал заявление в ГБР на следователей: "восемь месяцев меня не оперировали"6 сент. 2024, 10:22 • 24003 просмотра

Напомним

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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