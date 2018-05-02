Суд назначил к рассмотрению ходатайство по избранию мер для напавших на Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева определил следственных судей, которые будут рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в отношении трех напавших на народного депутата Мустафу Найема. Первое заседание назначено на 15:30, передает УНН со ссылкой информацию суда.
"Первое заседание назначено на 15:30. Судья Елена Мелешак", - сказали в суде.
Другие два ходатайства будет рассматривать следственная судья Татьяна Левицкая, заседание состоится в 17:00 и 17:30.
Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.
Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.
Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением Найема.