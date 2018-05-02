Суд назначил к рассмотрению ходатайство по избранию мер для напавших на Найема

"Первое заседание назначено на 15:30. Судья Елена Мелешак", - сказали в суде.

Другие два ходатайства будет рассматривать следственная судья Татьяна Левицкая, заседание состоится в 17:00 и 17:30.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку.

Также отметим, правоохранители устанавливают личность пятого фигуранта инцидента с избиением Найема.