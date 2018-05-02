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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд призначив до розгляду клопотання з обрання запобіжних заходів для нападників на Найєма

Київ • УНН

 • 7843 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва визначив слідчих суддів, які розглядатимуть клопотання про обрання запобіжних заходів щодо трьох нападників на народного депутат Мустафу Найєма. Перше засідання призначено на 15:30, передає УНН з посиланням інформацію суду.

Суд призначив до розгляду клопотання з обрання запобіжних заходів для нападників на Найєма

“Перше засідання призначено на 15:30. Суддя Олена Мєлєшак”, — сказали у суді.

Інші два клопотання розглядатиме слідча суддя Тетяна Левицька, засідання відбудуться о 17:00 та 17:30.

Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.

Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.

Також зазначимо, правоохоронці встановлюють особу п’ятого фігуранта інциденту з побиття Найєма.

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