Суд призначив до розгляду клопотання з обрання запобіжних заходів для нападників на Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва визначив слідчих суддів, які розглядатимуть клопотання про обрання запобіжних заходів щодо трьох нападників на народного депутат Мустафу Найєма. Перше засідання призначено на 15:30, передає УНН з посиланням інформацію суду.
“Перше засідання призначено на 15:30. Суддя Олена Мєлєшак”, — сказали у суді.
Інші два клопотання розглядатиме слідча суддя Тетяна Левицька, засідання відбудуться о 17:00 та 17:30.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.
Також зазначимо, правоохоронці встановлюють особу п’ятого фігуранта інциденту з побиття Найєма.