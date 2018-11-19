Суд назначил 2,3 млн грн залога для взяточника с Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Задержанному 16 ноября председателю комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - арест 60 суток. Кроме того, в виде альтернативы утвержден залог в размере 2,3 миллиона гривен. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения — арест 60 суток, как альтернатива - залог в размере 2,3 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.
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Задержали подозреваемого в пятницу, 16 ноября, работники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
В рамках уголовного производства был задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В частности, было установлено, что чиновник требовал и получил 275 тысяч гривен неправомерной выгоды от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 миллиона гривен за выполненные по договору работы.
В пятницу, 16 ноября, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции и следователи военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона задержали председателя комиссии при получении средств через определенное им лицо.
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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
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