Суд призначив 2,3 млн грн застави для хабарника з Міненерговугілля

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Затриманому 16 листопада голові комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – арешт 60 діб. Крім того, у вигляді альтернативи затверджено заставу у розмірі 2,3 мільйона гривень. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.