Суд призначив 2,3 млн грн застави для хабарника з Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Затриманому 16 листопада голові комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – арешт 60 діб. Крім того, у вигляді альтернативи затверджено заставу у розмірі 2,3 мільйона гривень. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
“Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Судом обрано міру запобіжного заходу — арешт 60 діб, як альтернатива - застава у розмірі 2,3 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.
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Затримали підозрюваного у п’ятницю, 16 листопада, працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України.
У межах кримінального провадження було задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Зокрема, було встановлено, що посадовець вимагав та одержав 275 тисяч гривень неправомірної вигоди від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1,5 мільйона гривень за виконані згідно з договором роботи.
У п’ятницю, 16 листопада, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції та слідчі військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону затримали голову комісії під час одержання коштів через визначену ним особу.
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Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що службовці МАУ привласнили 10 млн грн ДП "Міжнародного аеропорту "Бориспіль". 29 серпня двох посадовців міжнародного аеропорту “Бориспіль” піймали на здирництві і відкатах. Прокуратура оголосила затриманим підозру у отриманні хабара 141 тис. грн.