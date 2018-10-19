Київського експерта з будівництва підозрюють у хабарі в 650 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Оголошено підозру у отриманні неправомірної вигоди 650 тисяч гривень начальнику центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих речовин Державного підприємства “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
“На даний час правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 3. ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
Так, у межах кримінального провадження було встановлено, що керівник центру вимагав від представника комерційної структури 650 тисяч гривень неправомірної вигоди за проведення експертизи продукції товариства та в подальшому видачі позитивного висновку.
Окрім суми неправомірної вигоди, потерпілий від дій підозрюваного підприємець повинен був офіційно внести на рахунок ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна” ще 260 тисяч гривень. Посадовця затримано у порядку статті 208 КПК України.
Оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції, слідчі поліції Києві за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва викрили начальника центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих Державного підприємства “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна” Державного агентства автомобільних доріг України у корупційній діяльності.
Посадовець налагодив корупційну схему проведення експертиз та отримання позитивних висновків дослідження.
Нагадаємо, 17 жовтня начальника центру асфальтобетонів та органічних в’яжучих Державного підприємства “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна” було затримано у службовому кабінеті під час одержання ним останньої частини хабара — 590 тисяч гривень. Напередодні було задокументовано факт одержання фігурантом 60 тисяч гривень.