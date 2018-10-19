Киевского эксперта по строительству подозревают во взятке в сумме 650 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды 650 тысяч гривен начальнику центра асфальтобетонов и органических вяжущих веществ Государственного предприятия “Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина”. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
“В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 3. ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения”, — говорится в сообщении.
Так, в рамках уголовного производства было установлено, что руководитель центра требовал от представителя коммерческой структуры 650 тысяч гривен неправомерной выгоды за проведение экспертизы продукции общества и в дальнейшем выдачи положительного заключения.
Кроме суммы неправомерной выгоды, пострадавший от действий подозреваемого предприниматель должен был официально внести на счет ГП “Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина” еще 260 тысяч гривен. Чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи полиции Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева разоблачили начальника центра асфальтобетонов и органических вяжущих веществ Государственного предприятия “Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина” Государственного агентства автомобильных дорог Украины в коррупционной деятельности.
Чиновник наладил коррупционную схему проведения экспертиз и получения положительных выводов исследования.
Напомним, 17 октября начальника центра асфальтобетонов и органических вяжущих Государственного предприятия “Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина” был задержан в служебном кабинете во время получения им последней части взятки — 590 тысяч гривен. Накануне был задокументирован факт получения фигурантом 60 тысяч гривен.